الأهلي يوجه خطابا لاتحاد الكرة: قراراتكم لا تبشر بالخير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 06:29 مساءً - وجّه النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، عبّر خلاله عن استيائه من عدد من القرارات الأخيرة، مؤكدًا أنها "لا تدعو للتفاؤل ولا للتعاون"، وأنها تعيد الأزمات إلى الساحة الرياضية بدلًا من دعم خطة تطوير الكرة المصرية.

انتقاد لاختيارات لجنة الحكام

وأكد الأهلي في خطابه أنه كان يأمل في بدء تنفيذ خطة تطوير الكرة المصرية التي أعلن عنها وزير الشباب والرياضة بالتنسيق مع اتحاد الكرة، بعد الأداء المميز للمنتخب الوطني في كأس العالم، إلا أن قرارات الاتحاد الأخيرة، وعلى رأسها إسناد رئاسة لجنة الحكام لمسؤول سبق أن تولى المهمة، أثارت مخاوف النادي.

وأشار الأهلي إلى أن التجربة السابقة لهذا المسؤول شهدت غياب العدالة، خاصة تجاه النادي، فضلًا عن استخدامه مصطلحات مثل "الاحتواء" و"روح البروتوكول"، وهو ما دفع الأهلي وقتها إلى إعلان فقدان لجنة الحكام لمصداقيتها، واستكمال الدوري باللاعبين الشباب والعائدين من الإصابة، مع رفض المشاركة في بطولة كأس مصر.

اتهامات بانتهاك اللوائح

وتضمن الخطاب اتهامًا صريحًا لاتحاد الكرة بوجود انتهاك للوائح، مشيرًا إلى أن هناك أندية لم تلتزم بسداد مستحقات مؤسسات الدولة، ورغم ذلك حصلت على الموافقات اللازمة، بل تم تقديمها إعلاميًا باعتبارها الأكثر التزامًا، وهو ما اعتبره الأهلي تجاهلًا للحقوق التجارية والرياضية المتعارف عليها عالميًا.

كما انتقد النادي تأخر الاتحاد في إعلان رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، معتبرًا أن التكتم على القرار لمدة أسبوع يثير علامات استفهام.

تصريحات الحكام.. نقطة سوداء

ووصف الأهلي التصريحات الأخيرة الصادرة عن حكم تقنية الفيديو في مباراة سيراميكا والأهلي، إلى جانب عضو لجنة الحكام، بأنها "كارثية"، مؤكدًا أنها تمثل نقطة سوداء في منظومة التحكيم المصري.

وأوضح النادي أن هذه التصريحات كشفت عن تعنت حكم المباراة في عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح الأهلي، كما أكدت وجود تدخلات من شخص خارج منظومة الاتحاد في عمل لجنة الحكام، وهو الأمر الذي سبق للنادي التحذير منه مرارًا.

رسالة أخيرة لاتحاد الكرة

واختتم الأهلي خطابه بالتأكيد على أن القرارات والاختيارات الحالية لا تشجع على التعاون، مطالبًا اتحاد الكرة بتحمل مسؤولياته وإعادة الأمور إلى نصابها بما يخدم جميع الأندية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في صناعة اللاعبين ودعم المنتخبات الوطنية، بما يحقق مصلحة الكرة المصرية.