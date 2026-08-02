وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الكويتي التطورات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 06:29 مساءً - جري اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، اليوم الاحد ٢ اغسطس، وذلك في إطار التواصل والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتجنب اتساع دائرة الصراع، ودعم مسارات التهدئة والحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي. وشددا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، دعماً لكل الجهود الرامية إلى احتواء التوترات والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.