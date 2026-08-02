«المتحدة للرياضة» تختار بطل الجودو الأولمبي الفرنسي «تيدي راينر» للترويج للسياحة في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 05:13 مساءً - بدأت الشركة المتحدة للرياضة خطواتها الأولى في مجال السياحة الرياضية، من خلال دعم حملة «يلا ساحل»، بهدف الترويج للشواطئ المصرية وإبراز جودة الفنادق والمنتجعات السياحية.

وتعمل المتحدة للرياضة على الاستفادة من شعبية الرياضة والأبطال العالميين في الترويج للسياحية المصرية، واستقبال عدد من أبطال العالم للتعريف بجمال الشواطئ المصرية.

وجاء اختيار رياضة الجودو والبطل الأولمبي والعالمي الفرنسي تيدي راينر، نظرا لشعبية اللعبة ومكانتها على المستوى العالمي، إلى جانب المكانة الكبيرة التي يتمتع بها راينر كواحد من أبرز أبطال الجودو في التاريخ.

وأشاد الاتحاد الدولي للجودو، عبر موقعه الرسمي، بمبادرة «الجودو على الشاطئ» التي نظمها الاتحاد المصري للجودو للعام الثاني على التوالي في الساحل الشمالي، بحضور تيدي راينر، مؤكدًا أن المبادرة نجحت في تقديم رياضة الجودو في أجواء مختلفة وعلى شواطئ البحر المتوسط.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن تيدي راينر شارك على مدار ثلاثة أيام في الفعالية، وقدم خبراته للرياضيين الشباب، كما تفاعل معهم والتقط الصور التذكارية، في تجربة أتاحت لهم فرصة التعلم من بطل أولمبي وعالمي.

وأكد الاتحاد الدولي للجودو أن إقامة الفعالية على الشاطئ ساعدت في تقديم الرياضة بشكل مختلف، وأظهرت قدرة مصر على تنظيم فعاليات تجمع بين الرياضة والسياحة الرياضية خاصة مع ما تتمتع به من شواطئ سياحية مميزة.