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وزارة التربية والتعليم تعلن فتح باب التقدم إلكترونيًا لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس

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وزارة التربية والتعليم تعلن فتح باب التقدم إلكترونيًا لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 03:29 مساءً -  

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم إلكترونيًا لالتحاق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية (بنين / بنات) للعام الدراسي 2025 / 2026 بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس، 26/2027، حتى يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026 وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم عبر الرابط:

وأوضحت الوزارة بأنه تقرر إجراء اختبارات القبول لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا “STEM” خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026 وحتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026، وذلك للطلاب المستوفين لشروط التقدم المقررة لكل مدرسة والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي المخصص للتقديم.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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