التوقيع على 4 بروتوكولات تعاون على هامش الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المصريين بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 03:29 مساءً - على هامش الجلسة الافتتاحية للنسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، اليوم الأحد ٢ أغسطس، شهد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وبحضور كافة الوزراء المشاركين في المؤتمر، توقيع أربعة بروتوكولات تعاون تستهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وتوسيع مجالات التعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأبناء الوطن في الخارج.

وقع كل من الوزير عبد العاطي والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ عدد من البرامج في إطار المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي”، بما يسهم في تعزيز ارتباط أبناء المصريين بالخارج بالهوية الوطنية، وترسيخ اللغة العربية والقيم الثقافية المصرية لدى الأجيال الجديدة.

كما شهد وزير الخارجية، وبحضور كافة الوزراء المشاركين في المؤتمر، التوقيع على ثلاثة بروتوكولات تعاون، شملت تعاون وزارة الخارجية مع كل من شركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل” للتوعية بالمدفوعات الإلكترونية للمصريين بالخارج، وشركة مصر لتأمينات الحياة لإطلاق برنامج “معاشك بكرة بالدولار” للمصريين بالخارج، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإطلاق مبادرة “تحديث بيانات العملاء البنكية” للمصريين بالخارج برعاية البنك المركزي المصري، وذلك في إطار التوسع في تقديم خدمات مالية ومصرفية ورقمية متطورة تسهم في تيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات وتعزيز استفادتهم من المبادرات الوطنية الموجهة لهم.

ويأتي التوقيع على بروتوكولات التعاون المشار إليها في إطار حرص مختلف مؤسسات الدولة على تعزيز التنسيق والتكامل فيما بينها، وتوحيد الجهود لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، من خلال توظيف الإمكانات والخبرات الوطنية في مجالات التعليم، والخدمات المالية والمصرفية، والتحول الرقمي، والحماية التأمينية، بما يلبي احتياجات أبناء مصر في الخارج ويعزز ارتباطهم بوطنهم.