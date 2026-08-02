وزير الخارجية: توجيهات للرئيس السيسي بالحرص على منع اتساع دائرة الصراع والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 03:29 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على منع اتساع دائرة الصراع، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي يُعقد تحت شعار «مهما اتغربنا.. مصر تقربنا»، وتنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بالقاهرة على مدار يومين.

وأضاف الوزير: «نحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمنع اتساع دائرة الصراع والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، ولن يهدأ لنا بال حتى يتحقق ذلك، بما يدعم جهود التنمية ويرفع المعاناة عن شعوب المنطقة».

وأوضح أن مصر بذلت جهودًا مكثفة لوقف الحرب في قطاع غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي يفضي إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية للقضية الفلسطينية.

وجدد عبد العاطي التأكيد على أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر الصراع في المنطقة، مشددًا على أنه «لن يتحقق أمن أو استقرار لإسرائيل أو للمنطقة بأسرها دون التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية».

وأشار إلى أن مصر تركز حاليًا على تنفيذ استحقاقات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، في مرحلتيها الأولى والثانية، معربًا عن أمله في استجابة الجانب الإسرائيلي، في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدها موقف الفصائل الفلسطينية.

وأوضح أن الخطة تتضمن جمع وحصر السلاح، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وضمان الدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية، إلى جانب البدء في تنفيذ مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وشدد الوزير على موقف مصر الثابت بالرفض الكامل لأي مخططات تستهدف ضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا إدانة مصر لجميع الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي من شأنها تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتمزيق مقوماتها.