أخبار مصرية

تحت شعار "مهما أتغربنا.. مصر تقربنا".. انطلاق النسخة السابعة لمؤتمر المصريين بالخارج بالقاهرة

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  • تحت شعار "مهما أتغربنا.. مصر تقربنا".. انطلاق النسخة السابعة لمؤتمر المصريين بالخارج بالقاهرة 1/4
  • تحت شعار "مهما أتغربنا.. مصر تقربنا".. انطلاق النسخة السابعة لمؤتمر المصريين بالخارج بالقاهرة 2/4
  • تحت شعار "مهما أتغربنا.. مصر تقربنا".. انطلاق النسخة السابعة لمؤتمر المصريين بالخارج بالقاهرة 3/4
  • تحت شعار "مهما أتغربنا.. مصر تقربنا".. انطلاق النسخة السابعة لمؤتمر المصريين بالخارج بالقاهرة 4/4

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 01:21 مساءً - انطلقت اليوم، أعمال مؤتمر "المصريين بالخارج" في نسخته السابعة، والذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج على مدار يومين، تحت شعار «مهما أتغربنا.. مصر تقربنا»، بهدف صياغة رؤية شاملة لرعاية الجاليات المصرية وتلبية تطلعاتهم.

 

وتستهل الفعاليات بجلسة افتتاحية، حيث سيتم عرض الفيلم الوثائقي «مصر تقربنا» الذي يسلط الضوء على حزمة الخدمات والمبادرات الاستثنائية التي تقدمها الدولة لأبنائها في الخارج.

 

ويشارك وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في الجلسة الافتتاحية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وعقب المراسم الافتتاحية، ستبدأ الجلسات العامة للمؤتمر بجلسة يستعرض خلالها الدكتور بدر عبد العاطي جهود وزارة الخارجية والدولة في رعاية المصريين بالخارج، بينما يتناول الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، آليات تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمغتربين. 

 

ومن المقرر أن تتواصل النقاشات في ورشة العمل الأولى والتي تشهد استعراض وزارة الصناعة، للامتيازات الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر، وتقديم هيئة الاستثمار لأبرز الفرص والمحفزات الاستثمارية المطروحة في مصر.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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