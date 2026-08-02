حدث في الضفة الغربية .. الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا خلال اقتحامات واسعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 11:13 صباحاً - اعتقلت قوات الاحتلال 11 عاملا في قرية "خشم الدرج" ببادية يطا، جنوب محافظة الخليل، بعد أن طاردتهم واعتدت عليهم بالضرب المبرح.
وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن يوسف علي شحادة بعد أن داهمت عدة منازل في قرية عوريف جنوب المحافظة، فيما اعتقلت المواطنين محمد أنور جميل عرندة، وجواد رشدان من بلدة عينابوس المجاورة، وعبد الكريم الدسوقي من بلدة برقة شمال غرب المحافظة.
كما داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، واحتجزت عشرات المواطنين داخل أحد المنازل التي حولتها لمراكز تحقيق ميداني .
وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل عبيدة وائل مصطفى الحروب (16 عاماً)، خلال اقتحامها قرية واد فوكين غرب المحافظة، والشاب محمد سلامة رشايدة على حاجز الكونتينر العسكري، شمال شرق المحافظة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ومناطق أبو نجيم ورفيدا ورخمة وزعترة والشواورة شرق المحافظة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفي محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل مسلم محمد علي بشارات (16 عاما) بعد مداهمة منزل ذويه، خلال اقتحام بلدة طمون جنوب شرق المحافظة.