حدث في الضفة الغربية .. الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا خلال اقتحامات واسعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 11:13 صباحاً - اعتقلت قوات الاحتلال 11 عاملا في قرية "خشم الدرج" ببادية يطا، جنوب محافظة الخليل، بعد أن طاردتهم واعتدت عليهم بالضرب المبرح.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن يوسف علي شحادة بعد أن داهمت عدة منازل في قرية عوريف جنوب المحافظة، فيما اعتقلت المواطنين محمد أنور جميل عرندة، وجواد رشدان من بلدة عينابوس المجاورة، وعبد الكريم الدسوقي من بلدة برقة شمال غرب المحافظة.