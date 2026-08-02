أكسيوس : بن سلمان يحث ترامب على خفض التصعيد مع إيران وتجنب ضربات جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 11:13 صباحاً - كشف موقع أكسيوس، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب خلاله عن قلقه من خطط واشنطن لشن ضربات جديدة واسعة النطاق ضد إيران.

وبحسب التقرير، طلبت السعودية توضيحات بشأن خطة العمل الأمريكية، فيما حث محمد بن سلمان الرئيس ترامب على خفض التصعيد وتجنب تنفيذ هجمات قد تؤدي إلى اتساع نطاق المواجهة العسكرية في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن الوسطاء القطريين ومسؤولين من سلطنة عمان أجروا محادثات منفصلة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وحققت هذه الاتصالات تقدمًا، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت كافية لاحتواء الأزمة ومنع المزيد من التصعيد.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط جهود إقليمية ودولية لمنع اندلاع مواجهة عسكرية أوسع في الشرق الأوسط.