التعليم العالى تعلن غدًا تفاصيل المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 12:29 صباحاً - أكد الدكتور أحمد الجيوشي، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن الوزارة انتهت من الاستعدادات الخاصة بانطلاق أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد، مشددًا على أن منظومة التنسيق تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح الجيوشي أن وزارة التعليم العالي ستعلن غدًا البيان الرسمي للمرحلة الأولى من التنسيق، والذي سيتضمن الحدود الدنيا للقبول، وفترة تسجيل الرغبات، والجدول الزمني الكامل للمرحلة، بعد الانتهاء من المراجعات النهائية.

وأشار إلى أن حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة يعد شرطًا أساسيًا لإتمام عملية التسجيل، مؤكدًا أنه لا يمكن الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني دون بيانات الشهادة.

وأضاف أن نظام الثانوية العامة أصبح إلكترونيًا بالكامل، ولكل طالب رقم سري خاص، مطالبًا الطلاب بعدم مشاركة هذا الرقم مع أي شخص حفاظًا على بياناتهم ورغباتهم أثناء تسجيل التنسيق.

وأكد أن توزيع الطلاب على الكليات يتم وفق معايير واضحة، يأتي في مقدمتها المجموع الحاصل عليه الطالب، ثم قواعد التوزيع الجغرافي، بما يحقق الشفافية والعدالة في القبول.

ولفت إلى أن اهتمامات الطلاب بدأت تشهد تحولًا ملحوظًا نحو الكليات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في ظل التغيرات المتسارعة في سوق العمل، مؤكدًا أن الدولة تتوسع في هذه التخصصات لمواكبة احتياجات المستقبل.