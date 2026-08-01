سيلتك يقترب من ضم هيثم حسن بعرض مالى كبير.. وأوفييدو يتمسك بأعلى مقابل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 10:21 مساءً - دخل نادي سيلتك الإسكتلندي مرحلة متقدمة من مفاوضاته للتعاقد مع الجناح المصري هيثم حسن خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما بدأ تجهيز عرض مالي كبير لإقناع نادي ريال أوفييدو الإسباني بالتخلي عن اللاعب، في إطار تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية إسكتلندية أن إدارة سيلتك ترى في هيثم حسن أحد أبرز أهدافها الهجومية هذا الصيف، وتستعد لتقديم عرض يتناسب مع القيمة التي يحددها النادي الإسباني، في ظل اقتناع الجهاز الفني بإمكانات اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة.

وأوضحت التقارير أن ريال أوفييدو يرفض تخفيض مطالبه المالية، خاصة أن نادي فياريال يمتلك 40% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب، وهو ما يدفع إدارة النادي الإسباني للتمسك بالحصول على أفضل عرض ممكن.

من جانبه، أكد الصحفي الإسكتلندي ديفيد فريل أن بطء سير المفاوضات لا يعكس وجود أزمة بين الأطراف، مشيرًا إلى أن حصول هيثم حسن على فترة راحة عقب مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم أسهم في تأجيل بعض الخطوات الخاصة بالصفقة.

وأضاف أن المدير الرياضي لريال أوفييدو، ديفيد فرنانديز، يتعامل بوضوح في ملف انتقال اللاعب، لكنه يرفض التفريط فيه بأقل من قيمته السوقية، في ظل تزايد الاهتمام بالحصول على خدماته.

واختتم فريل بالإشارة إلى أن سيلتك لا يمانع في دفع مبلغ كبير لإتمام الصفقة، إيمانًا بقدرة اللاعب المصري على تعزيز القوة الهجومية للفريق خلال الموسم المقبل.