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ضبط سيدة وآخرين لتورطهم في تحطيم سيارة وإرهاب المواطنين بكلب خلال مشاجرة ببنها (فيديو)

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ضبط سيدة وآخرين لتورطهم في تحطيم سيارة وإرهاب المواطنين بكلب خلال مشاجرة ببنها (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 06:57 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخص وسيدة وبرفقتهم كلب بتحطيم سيارات المواطنين بدائرة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 / يوليو المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان بنها بحدوث مشاجرة بين طرف أول (شقيقان – مقيمان بنطاق محافظة القليوبية) وطرف ثان (3 سيدات ، سائق – مقيمين بنطاق محافظتى "القليوبية والمنوفية") لخلافات حول الجيرة بين الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثانى ، قام على إثرها الأخير بالإستعانة بباقى أفراد الطرف الثانى وبحوزتهم كلب والتعدى على بعضهم بالضرب ، وقيامه بإحداث تلفيات بسيارة ملك الطرف الأول بإستخدام (سيارة "ربع نقل" ، وعصا خشبية) .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة الطرف الثانى (سيارة "ربع نقل" عصا خشبية - كلب) المستخدمين فى التعدى ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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