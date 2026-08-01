2.8 كم للمرحلة الأولى لبديل طريق صلاح سالم ضمن تطوير المنطقة.. محافظ القاهرة تفقد تطوير سور مجرى العيون وميدان السيدة عائشة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 05:13 مساءً - أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الأعمال الجارية، للتطوير ورفع الكفاءة، بمنطقتي: سور مجرى العيون، وميدان السيدة عائشة، تستهدف تحويل المنطقة إلى مقصد سياحي وحضاري يربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، مع منطقة مساجد آل البيت، بما يسهم فى تنشيط الحركة السياحية، وتحسين جودة الحياة لسكان المنطقة؛ مشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ومراعاة أعلى معايير الجودة فى التنفيذ.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية، قام بها الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لمتابعة أعمال التطوير، ورفع الكفاءة الجارية بمنطقتي: سور مجرى العيون، والسيدة عائشة، ضمن خطة إعادة تطوير منطقة السيدة عائشة، في اطار أعمال تطوير القاهرة التاريخية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وفي تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، نشر جزءًا منها، في وقت سابق، كان قد أشار إلى أن أعمال التطوير شملت الطريق البديل لطريق صلاح سالم، وتم افتتاح المرحلة الأولى منه، بطول 2.8 كم؛ فضلاً عن فك وإزالة كوبري السيدة عائشة؛ لافتاً إلى أن الشارع الوحيد بالمنطقة، المسموح للسيارات السير فيه، هو الموجود خلف مسجد السيدة عائشة حتى مسجد السلطان حسن.

وبحسب بيان المحافظة، تفقد محافظ القاهرة، أعمال ترميم السور الأثري لمجرى العيون، وإنشاء الممشى المجاور له، مع تطوير منظومة الإنارة العامة حوله بإضافة أعمدة تراثية تتناسب وطبيعة المكان، وأعمال التشجير والتجميل، فضلاً عن رفع كفاءة الشوارع والمحيط العمراني، بما يتناسب مع القيمة التاريخية للمنطقة.