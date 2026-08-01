برلماني: خارطة طريق غزة تعكس عبقرية الإدارة المصرية للأزمات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 05:13 مساءً - أكد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن التوصل إلى خارطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة يمثل علامة فارقة وبرهاناً ساطعاً على كفاءة وقدرة الدولة المصرية على إدارة أشد الأزمات تعقيداً بحنكة سياسية واستراتيجية رفيعة المستوى.

وقال الغنيمي، إن الجهود المضنية التي قادتها القاهرة بالتنسيق مع الشركاء لم تقتصر على مجرد إيقاف العمليات العسكرية، بل امتدت لتضع أسساً محكمة ومتكاملة تجمع بين التهدئة الأمنية، والترتيبات الإنسانية، وتهيئة المناخ الملائم لانطلاق مسار التعافي الشامل وإعادة الإعمار، وهو ما يعكس فهماً عميقاً لمتطلبات الاستقرار المستدام في المنطقة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الموقف المصري الصلب طوال مسار الأزمة ظل الحصن الأمين الذي جهض كافة المحاولات والمخططات الساعية لتصفية القضية الفلسطينية أو النيل من حقوق الشعب الشقيق، مشدداً على أن مصر أثبتت مجدداً أنها السند الحقيقي والعمق الاستراتيجي الثابت لقضايا الأمة العربية.

وشدد على أن مؤسسات الدولة المصرية، تقف خلف القيادة السياسية في دعم كل مسار يضمن رفع المعاناة عن أهالي غزة، ويمهد الطريق نحو تسوية عادلة وشاملة تعيد الحقوق لأصحابها وتكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.