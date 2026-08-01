مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": اجتماع مرتقب بالقاهرة للوسطاء لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 05:13 مساءً - كشفت مصادر لـ"القاهرة الإخبارية" عن عقد اجتماع مرتقب في القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة، يضم الوسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومتابعة تنفيذ بنوده.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع يستهدف التأكيد على الالتزام بالتعهدات الخاصة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما يسهم في ضمان استمراره ودعم الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع في القطاع.

وأضافت المصادر أن مصر كثفت خلال الفترة الأخيرة اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية، في إطار مساعيها لدفع جهود تنفيذ الاتفاق وتذليل العقبات التي تعترض مسار التهدئة.

وأشارت المصادر إلى أن حركة حماس وعددًا من الفصائل الفلسطينية أبدت تعاطيًا إيجابيًا مع الجهود التي تبذلها مصر والوسطاء، بما يعزز فرص تنفيذ الاتفاق خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت المصادر أن نجاح تنفيذ الاتفاق من شأنه أن يمهد للانتقال إلى مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة، إلى جانب المساهمة في خفض أعداد النازحين وتهيئة الظروف لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية داخل القطاع.