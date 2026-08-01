حفظ التحقيقات مع مؤلف مسلسل فخر الدلتا بتهمة التحرش بفتيات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 04:21 مساءً - قررت نيابة قصر النيل حفظ التحقيق مع مؤلف مسلسل فخر الدلتا بعد اتهامه بالتحرش وذلك لعدم الوصول التحريات إلى صحة الواقعة.

تعود أحداث الواقعة بتقدم محامية بلاغا إلى النائب العام تتهم فيه حسن علي مؤلف مسلسل فخر الدلتا بالتحرش بـ 4 فتيات.

وكشف البلاغ، أن المتهم اعتاد استخدام إيحاءات جنسية في حديثه مع الفتيات في منطقة جاردن سيتى، قبل أن تتطور الأمور إلى محاولات تحرش جسدي والتعدي عليهما بالضرب، إضافة إلى ارتكاب فعل فاضح ، لتأمر النيابة بضبط وإحضار المتهم.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم في منزله بمحافظة الجيزة تنفيذا لأمر ضبطه وإحضاره وتم عرضه على النيابة التي تباشر التحقيق معه وحجزه على ذمة التحريات، ليتم إخلاء سبيله عقب ذلك بضمان محل إقامته