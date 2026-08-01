صلاح سليمان ينضم للجهاز الفني للزمالك.. وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 02:41 مساءً - انضم صلاح سليمان ، لاعب الزمالك السابق، إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة معتمد جمال، استعدادًا للموسم الجديد.

تفاصيل انضمام صلاح سليمان للجهاز الفني لنادي الزمالك

وجاء انضمام صلاح سليمان بعد تواصل معتمد جمال معه خلال الساعات الماضية، حيث أبدى المدير الفني رغبته فى الاستعانة به ضمن أعضاء الجهاز الفني، وهو ما لاقى ترحيبًا من اللاعب السابق.

وبالفعل، تواجد صلاح سليمان فى معسكر إعداد الزمالك، وبدأ مباشرة أداء مهامه مع الجهاز الفني، في إطار التحضيرات للموسم الجديد، وسط سعي الجهاز لتحقيق أكبر استفادة فنية وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل انطلاق المنافسات.

كما استقر معتمد جمال على اختيار أيمن طاهر لتولي مهمة تدريب حراس مرمى الفريق الأول، ضمن تشكيل الجهاز الفني الجديد، مستفيدًا من خبراته الكبيرة مع الزمالك، بعدما سبق له العمل مع الفريق في أكثر من ولاية، وحقق خلالها نجاحات عديدة.

ويواصل الزمالك استعداداته خلال معسكر الإعداد تحت قيادة معتمد جمال، الذي يعمل على تجهيز الفريق فنيًا وبدنيًا، إلى جانب استكمال تشكيل الجهاز الفني والإداري قبل انطلاق الموسم الجديد.