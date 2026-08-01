أخبار مصرية

وزير الخارجية يهنئ نظيرته اليمنية بمناسبة توليها مهام منصبها ويبحث معها مستجدات الأوضاع في اليمن

0 نشر
0 تبليغ

وزير الخارجية يهنئ نظيرته اليمنية بمناسبة توليها مهام منصبها ويبحث معها مستجدات الأوضاع في اليمن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 02:41 مساءً - جري اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ود. أفراح عبد العزيز الزوبة، وزيرة خارجية الجمهورية اليمنية الشقيقة، حيث قدم التهنئة لها بمناسبة توليها مهام منصبها، معرباً عن تمنياته بالتوفيق في أداء مسؤولياتها.

 

كما أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرصها على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات.

 

وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع والتطورات في اليمن، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، والحرص على دعم مؤسساته الوطنية والحكومة الشرعية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق. كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات الإقليمية، وأكدا أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة الدولة اليمنية وتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا