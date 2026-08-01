وزيرة التنمية المحلية تتابع نتائج المرور الميداني لقطاع التفتيش والرقابة والإدارة المركزية للتحول الرقمي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 01:49 مساءً -

تلقت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول نتائج المرور الميداني الذى قام به قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة والإدارة المركزية للتحول الرقمى بالوزارة على أحياء ( الضواحى – الزهور -الجنوب -مدينة بور فؤاد) بمحافظة بورسعيد ، وذلك في إطار جهود الوزارة للمتابعة الميدانية للوحدات المحلية بمختلف المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع الشكاوي والتصدي الحاسم لمخالفات البناء ومتابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة، إلى أن نتائج المرور قد أسفرت عن وجود ملاحظات تتعلق بملف الوحدات السكنية التابعة للمحافظة على مستوى الأحياء فيما يخص الوحدات التى تم تغير استخدامها أو المتنازل عنها .

كما تبين وجود عدد 556 طلب متوقف استيفاء مستندات وكذا وجود عدد 250 ملف جارى إنهاء إجراءات فحصها من قبل اللجنة المشكلة في هذا الشأن وقد تم التوجيه من قبل اللجنة بسرعة تدارك وإنهاء تلك الطلبات والتواصل مع المواطنين .