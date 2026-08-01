وزارةالزراعة تضبط 880 عبوة مبيدات غير صالحة ببني سويف والفيوم وتحيل الواقعة للنيابة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 12:57 مساءً -

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملات رقابية مكثفة بمحافظتي بني سويف والفيوم، لإحكام الرقابة على أسواق المبيدات والتصدي للمنتجات المغشوشة والمقلدة والمحظورة، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لحماية المزارعين والإنتاج الزراعي وضمان وصول منتجات آمنة وفعالة.

وجاءت الحملات الميدانية بالتنسيق بين المعمل المركزي للمبيدات، لجنة مبيدات الآفات الزراعية، الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بقطاع الخدمات الزراعية، فضلا عن مديريتي الزراعة بمحافظتي بني سويف، والفيوم، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، والجهات المعنية ذات الصلة.

ومن جهته أوضح الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات، أن أعمال التفتيش أسفرت عن ضبط 880 عبوة من المبيدات غير الصالحة، وشملت ضبط 3 محال تعمل بدون ترخيص ورصد مخالفات ببني سويف، إلى جانب ضبط محلَين يتجران في مبيدات مقلدة ومحظورة بالفيوم.

واضاف أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لافتا الى استمرار الحملات المشددة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بجميع المحافظات لحماية الأمن الغذائي وصحة المواطنين.