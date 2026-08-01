مصر تهيب بوسائل الإعلام الأجنبية تحري الدقة في تناول حادث ميناء دمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 12:05 مساءً - في إطار متابعة جمهورية مصر العربية لما يتم نشره من بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن حادث استهداف السفينتين بميناء دمياط مؤخراً، تشير إلى قيام بعض تلك الوسائل بنشر أخبار غير دقيقة ومغلوطة حول الحادث.

وفي هذا الإطار، تؤكد مصر أن التحقيقات ما زالت جارية للتعرف على كافة ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة. وتهيب مصر بكافة وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والمراسلين الأجانب بمصر وخارجها بتحري الدقة فيما تنشره من أخبار، وأهمية نقل ما يتعلق بالشأن المصري وحادث دمياط عن المسؤولين الرسميين.