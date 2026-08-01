بدء منظومة الخصم المباشر لأصحاب المخابز استعدادا لتطبيق الدعم النقدى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 12:05 مساءً - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت تطبيق نظام الخصم المباشر لأصحاب المخابز حيث يحصل صاحب المخبز على الدقيق بالسعر الرسمي، حيث كان في النظام السابق يحصل فيه على الدقيق مجاناً، وبعد إنتاج الخبز يحصل على تكلفة تصنيع الخبز، أما في النظام الحالي فيحصل أصحاب المخابز على الدقيق بسعر 19240 جنيهاً للطن، وبعد إنتاج الخبز يحصل على إجمالي قيمة الدقيق وقيمة تصنيع الخبز، لحين تطبيق منظومة الدعم النقدي، حيث لم يصدر موعد نهائي حتى الآن، لتطبيق الدعم النقدي.

بدء تطبيق منظومة الخصم المباشر لأصحاب المخابز

وأكدت وزارة التموين، أن تطبيق منظومة الخصم المباشر لا يترتب عليها أي تغيير في سعر رغيف الخبز المدعم أو حصة المستفيدين من بطاقات التموين، حيث يظل سعر الرغيف 20 قرشًا للمواطن المستفيد من الدعم، وأن تطبيق منظومة الخبز الجديدة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الدعم، بما يحقق سرعة أكبر في تنفيذ العمليات المالية، مع إحكام الرقابة على منظومة صرف الخبز المدعم وان نظام الخصم المباشر لدعم الخبز يعتمد على احتساب قيمة الدعم بصورة مباشرة داخل المنظومة الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التسوية المالية، وتعزيز الشفافية، وتحقيق رقابة أكبر على عمليات صرف الخبز المدعم، دون المساس بحق المواطنين في الحصول على الدعم المخصص لهم.

موعد تطبيق منظومة الدعم النقدى على بطاقات التموين

وصرح عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، ل دوت الخليج ، أن أصحاب المخابز قاموا اليوم الجمعة بسداد ثمن الدقيق للمطاحن وفقاً لحصة كل مخبز، بسعر 19240 جنيهاً للطن، حتى يتم إنتاج الخبز وصرفه لأصحاب البطاقات التموينية بنفس النظام المعتاد، وهو 5 أرغفة لكل مواطن مقيد على البطاقات التموينية، وبسعر الرغيف 20 قرشاً، ضمن منظومة الخصم المباشر لأصحاب المخابز، وذلك استعداداً لتطبيق منظومة الدعم النقدي.