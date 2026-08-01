الاتحاد الأوروبي يدين حادث ميناء دمياط ويؤكد دعمه الكامل لمصر واستقرار المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 01:21 صباحاً - أعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه الكامل مع مصر في أعقاب الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بواسطة طائرة مسيرة، مؤكدًا إدانته لهذا الاعتداء باعتباره تهديدًا خطيرًا للأمن البحري والاستقرار الإقليمي.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان، ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وضمان أمن وحرية الملاحة، مشددًا على أهمية الحفاظ على استقرار منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط في ظل التحديات الراهنة.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم جميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على متانة شراكته مع مصر، معربًا عن التزامه بمواصلة التعاون المشترك لتعزيز الأمن الجماعي ومواجهة التحديات التي تهدد استقرار المنطقة.