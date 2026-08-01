ضياء رشوان ينفي مزاعم “وول ستريت جورنال” بشأن حادث ميناء دمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 12:29 صباحاً - نفى ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بشأن حادث ميناء دمياط، وما أوردته نقلًا عن مصدرين مصريين مجهولين حول اتهام إيران بالمسؤولية عن الحادث، مؤكدًا أنه “لا توجد في مصر مصادر مجهولة”، وأن المعلومات الرسمية لا تصدر إلا عن الجهات المختصة، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الاعتماد على روايات غير موثقة.

وأكد رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية العربية، أن الدولة المصرية ملتزمة بالشفافية الكاملة، وأن من حق المواطنين معرفة الحقيقة، لكن ذلك يتم في إطار احترام مسار التحقيقات وعدم إعلان أي نتائج قبل اكتمالها.

وشدد وزير الدولة للإعلام على أن الدولة تتعامل بمنتهى الجدية مع حادث ميناء دمياط، وأن إعلان أي معلومات أو نتائج تتعلق بالواقعة سيكون فقط عبر الجهات الرسمية المختصة بعد انتهاء التحقيقات بشكل كامل، مشيرًا إلى أن مصر تنظر إلى الحادث باهتمام بالغ وتعرب عن استيائها مما جرى، مع التأكيد أن تحديد الجهة المسؤولة لن يتم إلا عقب استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها النهائية.

وأضاف أن الدولة تنتظر انتهاء التحقيقات النهائية لتحديد المسؤول عن الحادث، مؤكدًا ضرورة عدم استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل اكتمال جميع المعلومات.

وفي تعليقه على نفي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مسؤولية طهران عن الواقعة، قال رشوان إن هذا النفي “يستحق التوقف عنده وتأمله”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الموقف الرسمي المصري سيُبنى حصريًا على نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة.

واختتم وزير الدولة للإعلام تصريحاته بالتأكيد على أن البيانات الرسمية والنهائية ستصدر عن مؤسسات الدولة فور انتهاء التحقيقات، مشيرًا إلى أن هذا الملف يُدار باحترافية كاملة ووفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.