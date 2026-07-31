مصدر مسئول: تمشيط محيط سفارة مصر فى أثينا بعد بلاغ بوجود متفجرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 09:29 مساءً -

صرح مصدر مسئول أن السفارة المصرية فى أثينا تلقت صباح اليوم الجمعة إخطاراً من الجانب اليوناني يفيد بتلقى الأجهزة الأمنية اليونانية اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول، زعم خلاله قيامه بوضع عبوات ناسفة في محيط عدد من السفارات الأجنبية، من بينها السفارة المصرية والقنصلية الفرنسية بالإضافة إلى الغرفة التجارية اليونانية في منطقة وسط اثينا.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن السلطات اليونانية قامت بإيفاد متخصصين من إدارة المفرقعات لتمشيط محيط السفارة المصرية للتحقق من مدى جدية هذه التهديدات، والتأكد من عدم وجود أي مخاطر أمنية.

بحسب المصدر، قامت السفارة المصرية فى أثينا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فور تلقي الإخطار، وتواصل التنسيق والمتابعة مع السلطات اليونانية المختصة.