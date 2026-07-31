ترامب: الاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة كبيرة بالنسبة للشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 09:29 مساءً - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق المتعلق بنزع سلاح حركة حماس بأنه "اختراق تاريخي" وخطوة كبيرة لم يكن كثيرون يتوقعون تحقيقها في منطقة الشرق الأوسط، معتبرًا أن الاتفاق يمثل تحولًا مهمًا في مسار الأوضاع الإقليمية.

وقال ترامب إن الوصول إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حماس يعد إنجازًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن أحدًا لم يكن يعتقد في السابق بإمكانية تحقيق مثل هذه الخطوة، التي اعتبرها دفعة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، أعرب الرئيس الأمريكي عن استيائه من أسلوب طهران في إدارة المفاوضات، واصفًا إياه بـ"المستفز"، وقال إن المفاوضين الإيرانيين يقضون ساعات طويلة في مناقشة قضايا يمكن حسمها خلال دقائق.

وأضاف ترامب أنه يتوقع أن تصل إيران إلى مرحلة تعجز فيها عن تحمل تبعات الضربات والقصف الأمريكي المستمر، معربًا في الوقت نفسه عن تراجع ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران، بسبب ما وصفه بالمماطلة وغياب المرونة خلال المفاوضات.