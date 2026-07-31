فتح تثمن جهود مصر بقيادة الرئيس السيسى لاستكمال المرحلة الثانية من اتفاق غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 08:41 مساءً - ثمنت حركة فتح، اليوم الجمعة، الجهود المصرية المتواصلة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستكمال تنفيذ التفاهمات والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي من الخط الأصفر، وصولًا إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم حركة فتح، منذر الحايك لـ"اليوم السابع"، إن مصر تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية المكثفة لإنجاح مسار التهدئة، مؤكداً أن القاهرة لعبت دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر ودفع الأطراف نحو استكمال تنفيذ الاتفاق.

وأضاف الحايك أن جمهورية مصر العربية كانت وستظل الداعم الأصيل للقضية الفلسطينية، ولم تدخر جهدًا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، إذ وقفت إلى جانبه في مختلف المحطات التاريخية، وسخرت ثقلها السياسي والدبلوماسي لإنجاح جهود الوساطة.

دور مصر ركيزة أساسية في أي تحرك إقليمي

وأكد أن الدور المصري يمثل ركيزة أساسية في أي تحرك إقليمي أو دولي يستهدف وقف العدوان، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف لإطلاق عملية إعادة إعمار قطاع غزة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار المتحدث باسم حركة فتح إلى أن استمرار الجهود المصرية يعكس التزام القاهرة التاريخي بدعم القضية الفلسطينية، والعمل على توفير الظروف المناسبة للتوصل إلى تسوية تضمن الأمن والاستقرار، وتخفف من معاناة سكان قطاع غزة.