برلماني: موافقة الفصائل على خارطة طريق غزة تؤكد نجاح الوساطة المصرية.. والقاهرة تتحرك بثوابت راسخة لحماية القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 07:49 مساءً - أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بالجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على خارطة طريق تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة تعكس نجاح التحركات المصرية في تقريب وجهات النظر ودفع جهود التهدئة، بما يسهم في وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن القاهرة تتحرك وفق رؤية استراتيجية وثوابت تاريخية راسخة تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر لم تتوقف منذ اندلاع الأزمة عن بذل جهودها لوقف إطلاق النار، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، ورعاية المفاوضات بين مختلف الأطراف للوصول إلى حلول تحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن نجاح مصر في الحفاظ على مسار التفاوض والتوصل إلى توافقات بشأن استكمال تنفيذ اتفاق غزة يعكس مكانتها الإقليمية والدولية باعتبارها الطرف الأكثر قدرة على إدارة الملفات المعقدة، بفضل ما تمتلكه من مصداقية وثقة لدى مختلف الأطراف، إلى جانب التزامها الدائم بالحوار والحلول الدبلوماسية.

وأشار كشر إلى أن الموقف المصري ظل ثابتًا على مدار العقود الماضية في رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن مصر ستظل الداعم الرئيسي للحقوق الفلسطينية المشروعة.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لضمان التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، وتثبيت وقف إطلاق النار، والإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة، مع توفير الحماية للمدنيين، وإحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بيانه بالتأكيد على أن النجاحات التي تحققها الدبلوماسية المصرية تعكس رؤية استراتيجية تستهدف ترسيخ الأمن الإقليمي والحفاظ على استقرار المنطقة، مع استمرار الدور المصري المحوري في إنهاء الأزمة بقطاع غزة، ومنع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وصولًا إلى سلام عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.