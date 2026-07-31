تعرف على موعد انطلاق الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 06:57 مساءً - تترقب جماهير كرة القدم حول العالم انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027، في نسخة جديدة يُنتظر أن تشهد صراعًا قويًا بين كبار البريميرليج على اللقب، وسط تغييرات في جدول المسابقة بسبب تداعيات كأس العالم 2026.

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي

يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة 21 أغسطس 2026، على أن تختتم منافساته يوم 30 مايو 2027 بإقامة الجولة الـ38 والأخيرة، التي تُلعب جميع مبارياتها في توقيت واحد وفقًا للنظام المعتاد.

أرسنال يفتتح الدوري الإنجليزي أمام كوفنتري سيتي

يدشن نادي أرسنال حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مشواره في الموسم الجديد بمواجهة كوفنتري سيتي، الصاعد حديثًا، على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.

يسعى الجانرز للحفاظ على اللقب ومواصلة التفوق في المسابقة الأقوى عالميًا، بينما يأمل كوفنتري سيتي في تحقيق بداية تاريخية أمام بطل إنجلترا في افتتاح الموسم.

تستمر مباريات الجولة الأولى حتى يوم الاثنين 24 أغسطس 2026، وسط ترقب كبير لمواجهات الفرق الكبرى، وعلى رأسها مانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام.

لماذا تأجل انطلاق الدوري الإنجليزي موسم 2026-2027؟

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأخير موعد بداية الموسم الجديد لمدة أسبوع عن الموعد المعتاد، وذلك بهدف منح اللاعبين فترة راحة إضافية عقب المشاركة في كأس العالم 2026، الذي أقيم للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أكدت رابطة البريميرليج أن القرار جاء للحفاظ على جاهزية اللاعبين وتقليل ضغط المباريات، خاصة مع ازدحام جدول الموسم بسبب المنافسات المحلية والقارية والالتزامات الدولية.

يمنح الجدول الجديد اللاعبين فترة تصل إلى 89 يومًا بين نهاية موسم 2025-2026 وانطلاق موسم 2026-2027، بالإضافة إلى 33 يومًا بين نهائي كأس العالم 2026 وبداية الدوري الإنجليزي.

مواعيد مهمة في الدوري الإنجليزي

بداية الدوري الإنجليزي الممتاز: الجمعة 21 أغسطس 2026

نهاية الموسم: الأحد 30 مايو 2027

عدد الجولات: 38 جولة

الجولة الأخيرة: تقام جميع مبارياتها في توقيت واحد

جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2026-2027

الجمعة 21 أغسطس 2026:

أرسنال × كوفنتري سيتي

السبت 22 أغسطس 2026:

مانشستر يونايتد × هال سيتي

كريستال بالاس × إيفرتون

سندرلاند × إيبسويتش تاون

ليدز يونايتد × نوتنجهام فورست

توتنهام × برينتفورد

الأحد 23 أغسطس 2026:

أستون فيلا × برايتون

بورنموث × مانشستر سيتي

ليفربول × نيوكاسل يونايتد

الاثنين 24 أغسطس 2026:

تشيلسي × فولهام