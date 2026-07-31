ماريسكا يعلق على مصير رودري وعمر مرموش مع مانشستر سيتي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 05:13 مساءً - حسم الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الجدل الدائر حول مستقبل النجم الإسباني رودري، كما كشف موقف الدولي المصري عمر مرموش من المشاركة مع الفريق، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة إنتر ميلان الودية.

ماريسكا يحسم مصير عمر مرموش

وأكد ماريسكا أن رودري يمثل أحد الركائز الأساسية في صفوف مانشستر سيتي، نافياً التكهنات التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل استمرار الحديث عن تعثر مفاوضات تجديد عقده.

وقال ماريسكا: "رودري لاعب مهم للغاية. قلت منذ أول مؤتمر صحفي لي إن أي مدرب في العالم يتمنى امتلاك لاعب بمواصفاته. إنه عنصر أساسي بالنسبة لي، وللنادي، ولجميع أفراد الفريق، لكنه يحتاج الآن إلى بعض الراحة، ووجوده يمثل أهمية كبيرة لنا، خاصة عندما نخوض مباراة كل ثلاثة أيام."

وتطرق المدير الفني لمانشستر سيتي إلى آخر تطورات الحالة الطبية للاعب، مؤكداً نجاح العملية الجراحية التي خضع لها مؤخراً، وأضاف: "رودري خضع لعملية جراحية يوم الإثنين، وقد سارت بشكل جيد. سيرتاح لبضعة أيام قبل أن يعود إلينا بعد انتهاء عطلته. تركيزه الكامل بعد نهاية الموسم كان منصباً على كأس العالم، وهو الآن يستمتع بإجازته."

وشدد ماريسكا على أن كل ما يتردد بشأن مستقبل اللاعب لا يتجاوز نطاق الشائعات، قائلاً: "كل ما يُقال في الوقت الحالي مجرد تكهنات، ولم نعقد أي اجتماعات مع المدير الرياضي هوجو فيانا لمناقشة وضع رودري."

ويستمر عقد رودري مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027، بينما لم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق بشأن تمديد التعاقد، وسط اهتمام متواصل من ريال مدريد بضم لاعب الوسط الإسباني.

وعلى صعيد آخر، كشف ماريسكا موقف عدد من لاعبي الفريق العائدين من الإجازة، مؤكداً انضمام الثلاثي روبن دياز، وماتيوس نونيز، وعمر مرموش إلى بعثة مانشستر سيتي خلال الجولة الآسيوية، لكنهم لن يكونوا جاهزين للمشاركة أمام إنتر ميلان.

وقال المدرب الإيطالي: "لدينا حالياً عدد كبير من اللاعبين الشباب، وغداً سينضم ثلاثة لاعبين من الفريق الأول، ثم سيلتحق باقي اللاعبين تباعاً. أنا سعيد بالعمل مع المجموعة الحالية."

وأضاف بشأن مرموش وزملائه: "كنا نرغب في وجودهم معنا، لكنهم يحتاجون إلى الراحة بعد كأس العالم. روبن دياز، وماتيوس نونيز، وعمر مرموش سيصلون صباح الغد، ولذلك لن يكونوا متاحين للمشاركة أمام إنتر، بينما سيعود بقية اللاعبين تدريجياً بعد انتهاء عطلاتهم".

واختتم ماريسكا تصريحاته محذراً من ضغط المباريات خلال الموسم الجديد، مؤكداً أن كثرة المواجهات تزيد من احتمالات الإصابات، وقال: "كلما خضت مباريات أكثر، ارتفعت احتمالية التعرض للإصابات. من الصعب أن تلعب 60 أو 70 مباراة في الموسم دون إصابات، وعلينا التكيف مع هذا الواقع ومحاولة تقليل الإصابات قدر الإمكان، مع إدراك أنها جزء طبيعي من كرة القدم".