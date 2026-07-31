«هيئة الدواء» تعلق على شائعة إلغاء تسعيرة الأدوية على العبوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 05:13 مساءً - نفت هيئة الدواء المصرية صحة ما تداولته إحدى الصحف المحلية وعدد من المواقع الإخبارية بشأن إصدار قرار ينص على إلغاء تسعير عبوات الأدوية، مؤكدةً أن هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة ولم تصدر عن أي جهة رسمية.

وأكدت الهيئة أنه لا يُعتد بأي بيانات أو معلومات لم تصدر بشكل رسمي عنها، مشددةً على أن المصدر الوحيد المعتمد للمعلومات والقرارات الخاصة بنشاطها هو موقعها الإلكتروني الرسمي، وصفحاتها الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عنها.

وأهابت هيئة الدواء المصرية بوسائل الإعلام والمواطنين كافة ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية فقط لتدقيق الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأنباء غير الموثوقة.