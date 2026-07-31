مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات أمم أفريقيا 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 04:21 مساءً - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن مشواره في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 ضمن المجموعة التي تضم أنجولا ومالاوي وجنوب السودان، وذلك على مدار ثلاث فترات توقف دولي

يبحث منتخب مصرعن بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، من خلال التصفيات التي تقام وفق نظام جديد يضم 48 منتخبًا تم توزيعهم على 12 مجموعة، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

يبدأ الفراعنة مشوارهم في التصفيات بمواجهة منتخب أنجولا ضمن الجولة الأولى، ثم يلتقي منتخب جنوب السودان في الجولة الثانية، خلال فترة التوقف الدولي الممتدة من 21 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026.

وفي الجولتين الثالثة والرابعة، يواجه منتخب مصر نظيره مالاوي ذهابًا وإيابًا خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، قبل أن يختتم مشواره في التصفيات بمباراتي أنجولا وجنوب السودان خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

موعد انطلاق أمم أفريقيا 2027

وتبدأ بطولة كأس الأمم الأفريقية في شهر يونيو 2027، تحديدًا يوم 19 من شهر يونيو على أن تكون المباراة النهائية يوم 17 من شهر يوليو في ذات العام، وستقام في كينيا وأوغندا وتنزانيا، وستكون بطولة تاريخية، لأنها ستقام في 3 دول لأول مرة في تاريخ المسابقة.

نظام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

ومن المقرر أن يتم خوض التصفيات خلال ثلاث فترات ضمن أجندة المباريات الدولية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وتم تقسيم المنتخبات الـ 48 المشاركة في التصفيات إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

ويضمن أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة التأهل إلى النهائيات، بينما ستشهد المجموعات التي تضم أحد المنتخبات المستضيفة تأهل منتخب إضافي.