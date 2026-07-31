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ضبط شخص متهم بممارس مهنة «منادي سيارات» دون ترخيص في القاهرة

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ضبط شخص متهم بممارس مهنة «منادي سيارات» دون ترخيص في القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 03:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمزاولة مهنة منادى سيارات ومطالبة قائدى السيارات بدفع رسوم نظير السماح لسياراتهم بالإنتظار بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

 

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 28/ الجارى وممارسته مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" لتحقيق أرباح مالية.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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