كواليس صفقة إمام عاشور.. عرض سعودى واهتمام تركى وقرار أهلاوي حاسم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 02:13 مساءً - فرض النادي الأهلي شروطًا واضحة وصارمة للتفريط في خدمات لاعب وسطه إمام عاشور، في ظل تزايد الاهتمام بالحصول على توقيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد العروض التي تلقاها من أكثر من نادٍ خارج مصر.

وتمسكت إدارة القلعة الحمراء بموقفها الرافض للتنازل عن أحد أبرز عناصر الفريق إلا وفق شروط مالية محددة، تعكس القيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها اللاعب داخل صفوف الأهلي، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية، والتي جعلته هدفًا لعدد من الأندية الساعية لتدعيم خط وسطها قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات مع الأندية الراغبة في ضم إمام عاشور، بينما يواصل الأهلي التشديد على أن أي اتفاق لن يتم إلا بعد الاستجابة الكاملة لشروطه، وفي مقدمتها المقابل المالي وطريقة السداد، بما يضمن الحفاظ على حقوق النادي وعدم التفريط في أحد أهم ركائزه الأساسية.

الاتحاد السعودي يسعى للتعاقد مع إمام عاشور

وكشفت صحيفة الوئام السعودية أن النادي الأهلي رفض عرضًا جديدًا من نادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت الصحيفة أن العرض المقدم من الاتحاد بلغت قيمته 8 ملايين دولار، إلا أن إدارة الأهلي تمسكت بعدم التفريط في اللاعب إلا مقابل 10 ملايين دولار تُسدد دفعة واحدة، ومنحت مسؤولي الاتحاد مهلة 48 ساعة للرد على مطالبها.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الاتحاد وافقت من حيث المبدأ على دفع 10 ملايين دولار، لكنها اقترحت سداد المبلغ على دفعتين، بواقع 6 ملايين دولار في يناير و4 ملايين دولار في مارس، وهو ما قوبل بالرفض من جانب مسؤولي الأهلي، الذين أكدوا تمسكهم بالحصول على قيمة الصفقة كاملة دفعة واحدة.

وأشارت الوئام إلى أن إدارة الاتحاد طلبت مهلة لمدة 48 ساعة من أجل تقديم ردها النهائي بشأن شروط الأهلي، في ظل استمرار المفاوضات بين الطرفين لحسم مستقبل إمام عاشور خلال الميركاتو الصيفي.

أحلام كونيا سبور تصطدم بطلبات الأهلي

على صعيد متصل، كشفت تقارير صحفية تركية عن دخول نادي كونيا سبور في مفاوضات جادة للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعي النادي لتدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة Anadoludabugun التركية أن كونيا سبور تقدم بعرض رسمي إلى إدارة الأهلي من أجل الحصول على خدمات إمام عاشور، بعدما لفت اللاعب الأنظار بالمستويات التي قدمها مع القلعة الحمراء، إلى جانب ظهوره مع منتخب مصر.

وأضافت الصحيفة أن النادي التركي عرض 3 ملايين دولار لإتمام الصفقة، إلا أن إدارة الأهلي رفضت العرض في البداية، بسبب وجود اختلاف في تقييم القيمة المالية للاعب، وهو ما تسبب في توقف المفاوضات حتى الآن دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة قونيا سبور لا تزال تدرس موقفها، بالتزامن مع بحثها عن خيارات أخرى لتدعيم خط الوسط، حال تعثر المفاوضات مع لاعب الأهلي.