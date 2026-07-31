خلال لقائه الرئيس الصومالي.. وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة الصومال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 01:21 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، يوم الجمعة 31 يوليو، على هامش القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال المنعقدة في كمبالا.

نقل الوزير عبد العاطي تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى نظير سيادته الصومالي، مؤكداً اعتزاز مصر بما تشهده العلاقات الثنائية من زخم متنامي، والحرص على مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مؤكداً دعم مصر الكامل لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات أو ترتيبات أحادية تمس وحدة الدولة الصومالية، وإدانة مصر للخطوة غير القانونية والمرفوضة في إقدام إقليم شمال غرب الصومال بما يسمى بمنطقة “أرض الصومال” على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لحشد تمويل كافٍ ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، مجدداً التزام مصر بدعم مؤسسات الدولة الوطنية، وبناء القدرات، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي.