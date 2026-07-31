طقس اليوم.. موجة شديدة الحرارة وتحذير للشواطئ والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 01:21 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 31 يوليو 2026، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.
درجات الحرارة العظمى في الظل (المتوقعة والمحسوسة):
القاهرة الكبرى: العظمى 37 - المحسوسة 39
الوجه البحري: العظمى 36 - المحسوسة 38
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 - المحسوسة 35
السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 35 - المحسوسة 39
شمال الصعيد: العظمى 38 - المحسوسة 40
جنوب الصعيد: العظمى 42 - المحسوسة 43
الظواهر الجوية
شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.
فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوباً على مناطق من (حلايب - شلاتين - مرسى علم - أبو سمبل) على فترات متقطعة.
نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 35 كم/س):
على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة ويعمل على تلطيف الأجواء على بعض المناطق المكشوفة.
قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (حلايب - أقصى جنوب الصحراء الشرقية).
نشاط للرياح على بعض المناطق من شواطئ (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة) وبعض الشواطئ المطلة على خليج السويس مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25 متر).
فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.