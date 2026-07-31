طقس اليوم.. موجة شديدة الحرارة وتحذير للشواطئ والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 01:21 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 31 يوليو 2026، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

​ درجات الحرارة العظمى في الظل (المتوقعة والمحسوسة):

​القاهرة الكبرى: العظمى 37 - المحسوسة 39

​الوجه البحري: العظمى 36 - المحسوسة 38

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 - المحسوسة 35

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 35 - المحسوسة 39

​شمال الصعيد: العظمى 38 - المحسوسة 40

​جنوب الصعيد: العظمى 42 - المحسوسة 43

الظواهر الجوية

​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوباً على مناطق من (حلايب - شلاتين - مرسى علم - أبو سمبل) على فترات متقطعة.

​نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 35 كم/س):

​على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة ويعمل على تلطيف الأجواء على بعض المناطق المكشوفة.

​قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (حلايب - أقصى جنوب الصحراء الشرقية).

​نشاط للرياح على بعض المناطق من شواطئ (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة) وبعض الشواطئ المطلة على خليج السويس مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25 متر).

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.