وزير الخارجية يتوجه إلى أوغندا للمشاركة فى قمة الدول المساهمة بقوات فى الصومال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 01:21 صباحاً - توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، إلى كمبالا، للمشاركة في القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM.

ومن المقرر أن يلقى وزير الخارجية بيان مصر خلال فعاليات القمة، وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين على هامش أعمال الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.