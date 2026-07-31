روتاش إيجرن ضد البايرن.. البافارى يكتسح 15 - 0 وديًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 12:29 صباحاً - استهل بايرن ميونخ الألماني استعداداته للموسم الكروي الجديد 2026-2027 بانتصار عريض، بعدما اكتسح فريق روتاش إيجرن بنتيجة 15-0، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس، ليبعث الفريق البافاري برسالة قوية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

روتاش إيجرن ضد البايرن

وشهد اللقاء سيطرة كاملة من جانب بايرن ميونيخ، الذي أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 6-0، قبل أن يضاعف غلته التهديفية في الشوط الثاني بإضافة 9 أهداف، ليحقق أكبر انتصاراته في فترة الإعداد.

تألق جماعي في مهرجان أهداف البافاري

تناوب عدد كبير من لاعبي بايرن ميونيخ على تسجيل الأهداف، حيث أحرز كل من ألكسندر بافلوفيتش، وآريخون إبراهيموفيتش، وفيليب تشافيز، ومايكون كاردوزو، وأرمندو سيب، وأسومو هدفين لكل لاعب، فيما سجل كل من جواو بالينيا، وجوشوا كيميتش، ونوراج هدفًا، ليؤكد الفريق جاهزيته الهجومية قبل انطلاق الموسم.

ويواصل بايرن ميونيخ برنامجه التحضيري بخوض ثلاث مباريات ودية أخرى، حيث يلتقي جيجو في 4 أغسطس، ثم أستون فيلا يوم 7 أغسطس، قبل مواجهة لايبزيج في 15 من الشهر ذاته.

ويبدأ الفريق البافاري مشواره الرسمي يوم 22 أغسطس بمواجهة بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني، قبل افتتاح حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني بمواجهة شتوتجارت يوم 28 أغسطس على ملعب أليانز أرينا.

ويدخل بايرن الموسم الجديد بطموحات كبيرة، بعدما توج بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي، بينما أنهى مشواره في دوري أبطال أوروبا عند الدور نصف النهائي.