نائب وزير الصحة تستقبل وزيرة الصحة العامة بمدغشقر وتستعرض التجربة المصرية في الرعاية الصحية الأولية والتحول الرقمي (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 12:29 صباحاً - استقبلت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة بالنيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتورة منيرة ماناجنا وزيرة الصحة العامة بجمهورية مدغشقر في مستهل زيارتها الرسمية إلى مصر.

اصطحبت نائب الوزير ضيفتها في جولة تفقدية بمركز رعاية الهناجر لاستعراض التجربة المصرية في تطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية والتحول الرقمي وخدمات صحة الأسرة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين واستعرضت الخدمات التي يقدمها المركز وتشمل عيادات تنظيم الأسرة وطب الأسرة ورعاية كبار السن وعيادات النساء والعيادة الصديقة للشباب والمراهقين وعيادة طيف التوحد ووحدة مناهضة العنف الأسري وغرفة المشورة وعيادة رعاية الحوامل إلى جانب منظومة المتابعة الدورية للسيدات الحوامل لضمان رعاية صحية متكاملة للأم والجنين.

كما استعرضت آليات الميكنة والتسجيل الإلكتروني وخدمات عيادة تنمية الأسرة في مجالات الصحة الإنجابية والرضاعة الطبيعية والتوعية قبل الزواج وبعده ومبادرة «الألف يوم الذهبية» ودورها في تحسين صحة الأم والطفل وشملت الجولة تفقد المعمل وعيادة الأسنان وغرفة متابعة الحمل ووحدة السمعيات وعيادة السمنة والمبادرات الرئاسية المختلفة حيث تُقدم خدمات الفحص والكشف المبكر والعلاج مع إنشاء ملف طبي إلكتروني لكل منتفع لضمان استمرارية الرعاية.

أبدت وزيرة الصحة بمدغشقر إعجابها بمنظومة التحول الرقمي وتكامل الخدمات داخل المركز مشيدة بما حققته مصر في تطوير الرعاية الصحية الأولية ومؤكدة تطلع بلادها للاستفادة من التجربة المصرية لا سيما في ضوء دورها في تحسين المؤشرات الصحية وخفض معدلات الوفيات.

عقب ذلك اصطحبت الدكتورة عبلة الألفي الوزيرة في جولة بمستشفى العاصمة الذي يضم 200 سرير و8 غرف عمليات و44 سرير رعاية مركزة ووحدة متخصصة للقسطرة القلبية و25 عيادة خارجية تقدم خدماتها لمنتفعي التأمين الصحي وفق أعلى معايير الجودة واستعرضت منظومة العمل داخل المستشفى حيث تفقدت غرفة المشاهدة وقسم الأشعة ووحدة الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووحدة القسطرة القلبية والمخية ووحدة السكتة الدماغية وغرف المرضى وعيادات الأسنان ووحدة السمعيات وما تضمه من أجهزة متطورة.

كما استعرضت جهود المستشفى في تنفيذ مبادرة إنهاء قوائم الانتظار واستعداده للانضمام إلى المنصة الوطنية للسياحة الصحية اعتبارا من الثالث من أغسطس المقبل بما يتيح استقبال المرضى من مختلف دول العالم إلى جانب نجاحه في إجراء تدخلات طبية متقدمة من بينها عمليات تغيير الصمام الأورطي.

أكدت نائب الوزير استعداد وزارة الصحة المصرية لتوسيع مجالات التعاون مع مدغشقر خاصة في التدريب وبناء قدرات الكوادر الطبية ونقل الخبرات في الرعاية الصحية الأولية والتحول الرقمي وأشادت وزيرة الصحة بمدغشقر بما شاهدته من إمكانات طبية متطورة مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون والاستفادة من التجربة المصرية واختُتمت الزيارة باجتماع بين الجانبين لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم وتطوير المنظومة الصحية في البلدين.



































