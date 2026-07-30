رئيس الوزراء : تأمين البدائل لضمان استقرار منظومة الطاقة بعد واقعة سفينتى ميناء دمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 09:57 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم تأمين البدائل لضمان استقرار منظومة الطاقة بعد واقعة سفينتي ميناء دمياط، بعد تأثر سفينة التغويز وخروجها عن الخدمة، وتم علم الفور التشغيل الفورى للبديل.

وأكد رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، إنه لا يوجد تأثير على منظومة الطاقة، لحين إصلاح السفينة التى تاثرت بسبب هذا الحادث. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم التأكد من أن ما حدث فى حريق سفينتى دمياط تم بطائرة مسيرة الساعة 2 صباحاً بعد النجاح فى إخماد الحريق ووجود بقايا المسيرة.