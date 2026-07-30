‏رئيس الوزراء : الدولة لا تعمل بالتكهنات بشأن مصدر حادث حريق سفينتي ميناء دمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 09:57 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدولة لا تعمل بالتكهنات بشأن مصدر حادث حريق سفينتي ميناء دمياط.

ووجه الشكر لجميع الأطقم التي شاركت في إدارة الأزمة، مؤكدًا أنها واصلت العمل لأكثر من 14 ساعة متواصلة، وأن أي تأخير في التعامل مع الحادث كان من الممكن أن يؤدي إلى كارثة حقيقية تطال السفن الموجودة بالميناء والمنشآت الحيوية المحيطة به.