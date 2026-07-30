تنسيقية شباب الأحزاب: نؤيد إجراءات الدولة بحادث دمياط وندعو للاصطفاف خلف القيادة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 07:21 مساءً - أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعتها للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن حادث سفينتي التغييز والتخزين بميناء دمياط، والذي أوضح أن نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن طائرة مسيّرة، مع استمرار الجهات المختصة في استكمال التحقيقات لكشف جميع الملابسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي ومصالح الدولة.

ودعت التنسيقية، في بيان لها، جموع الشعب المصري إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، ومساندة الإجراءات التي تتخذها لحماية الأمن القومي، ودعم جهودها في إدارة تداعيات الحادث بما يحفظ أمن الوطن وسيادته ومقدراته.