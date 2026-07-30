قطع مياه الشرب بالجيزة لمدة 8 ساعات مساء غد الجمعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 06:29 مساءً - تعلن محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي وبالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط مياه شرب دائم من الزهر المرن بقطر 300 مم، والمتعارض مع أعمال إنشاء محطة مترو المطبعة بالجهة الشمالية من شارع الهرم وذلك ضمن مشروع تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق – قطاع وسط الجيزة.

وأوضحت المحافظة أن تنفيذ أعمال الربط يستلزم قيام شركة مياه الشرب بقطع المياه لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غدٍ الجمعة الموافق 2026/7/31 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 2026/8/1 .

أوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل، وتضم: شارع محمد حسن ومتفرعاته، وشارع ضياء ومتفرعاته، وشارع المطبعة ومتفرعاته، وشارع العريش ومتفرعاته.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على شركة مياه الشرب والصرف الصحي ضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن بما يضمن عدم إطالة فترة انقطاع المياه عن المواطنين مع توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتغطية جميع المناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع التنسيقات اللازمة مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع حي الطالبية لتيسير تنفيذ الأعمال وإنجازها في أسرع وقت ممكن بما يسهم في عدم التاثير علي نسب إنجاز مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وتهيب محافظة الجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع مشيرةً إلى أنه سيتم الدفع بسيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة الحاجة إليها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.