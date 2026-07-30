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بصورة البطاقة و300 جنيه للمادة.. فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2026

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بصورة البطاقة و300 جنيه للمادة.. فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 06:29 مساءً -  

بدأ طلاب الثانوية العامة إجراء التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2026، وحددت وزارة التربية والتعليم، مجموعة من التفاصيل والخطوات والضوابط حتى يتمكن الطالب من عمل التظلم كالتالى:

 

ـ سداد مبلغ 300 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

 

- التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً من خلال الرابط التالي‏ https://tazalom.emis.gov.eg

 

ثانياً: الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات:

 

- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

 

- الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

 

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر .

 

- يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.

 

- يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

 

 

 

ثالثا : الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة:

 

- فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.

 

- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.

 

- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.

أحمد زيدان

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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