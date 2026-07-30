مدبولي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يبحثان تعزيز التعاون في الطاقة والربط الكهربائي وإعادة الإعمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 04:21 مساءً - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والاستثمارات، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وحضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، فيما ضم الوفد الليبي عددًا من كبار المسؤولين، بينهم إبراهيم الدبيبة مستشار الأمن القومي، ووليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ومسعود سليمان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، أهمية الزيارة في ظل ما تشهده العلاقات المصرية الليبية من تطور، مشيرًا إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في وقت سابق اليوم عكس حرص القيادتين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتفعيل آليات التعاون المشترك، وفي مقدمتها اللجنة العليا المصرية الليبية.

وشدد مدبولي على أهمية تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، خاصة في مجالات الغاز الطبيعي، والاستكشافات البترولية، وتكرير المنتجات البترولية، والربط الكهربائي، داعيًا إلى وضع خطة زمنية واضحة لتنفيذ مشروعات التعاون بين البلدين، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وأشار رئيس الوزراء إلى جهود مصر في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية، مؤكدًا أن التعاون مع ليبيا في هذا المجال سيسهم في دعم منظومة تبادل الطاقة إقليميًا، كما لفت إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مجال إنتاج الأسمدة والصناعات المرتبطة بالطاقة.

من جانبه، أعرب عبد الحميد الدبيبة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، مؤكدًا حرص بلاده على توسيع التعاون مع مصر، خاصة في قطاع الطاقة، إلى جانب استمرار تقديم الرعاية للجالية المصرية المقيمة في ليبيا.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية دعم بلاده للاستثمارات المشتركة، والعمل على زيادة مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية داخل ليبيا، ولا سيما في قطاعات البناء والتشييد والطاقة.

كما شدد الدبيبة على أهمية تطوير مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وتعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية في مجالات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والاستكشافات النفطية، مقترحًا تنظيم منتدى للشركات المصرية والليبية، إلى جانب إقامة معرض مشترك لعرض فرص الاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وخلال اللقاء، استعرض عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين فرص التعاون المستقبلية، حيث أكد الدكتور بدر عبد العاطي أهمية الإسراع بعقد اللجنة المشتركة بين البلدين، وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية داخل ليبيا، إلى جانب استمرار التنسيق السياسي والدبلوماسي لدعم ليبيا في المحافل الدولية.

كما استعرض وزير الكهرباء محمود عصمت فرص التعاون في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة، بينما تناول وزير البترول كريم بدوي جهود تعزيز التعاون في قطاع الغاز الطبيعي والاستكشافات البترولية، فيما عرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مسعود سليمان مقترحات لتوسيع الشراكة في مجالات النفط والغاز وإنتاج الأسمدة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.