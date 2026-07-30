السيد القصير: الوعي الوطني والالتفاف حول الدولة أساس مواجهة الأزمات وحماية الأمن القومي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 03:29 مساءً - أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ونائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الدولة المصرية تمتلك من الخبرة والإرادة ومقومات القوة ما يمكنها من مواجهة مختلف التحديات، مشددًا على أن الوعي الوطني والالتفاف حول مؤسسات الدولة يمثلان الركيزة الأساسية لحماية الأمن القومي في أوقات الأزمات.

وقال القصير، في بيان، إن مواجهة التحديات لا تعتمد على ردود الأفعال، وإنما على قوة الدولة، وحكمة مؤسساتها، ووحدة شعبها، مؤكدًا أن مصر أثبتت عبر تاريخها قدرتها على تجاوز الأزمات والحفاظ على أمنها واستقرارها وصون مقدراتها.

وأضاف أن القيادة السياسية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية، أرست نهجًا يقوم على ترسيخ الاستقرار، وإدارة التحديات برؤية متزنة وتقدير دقيق للمواقف، بما يحقق المصلحة الوطنية ويحافظ على مقدرات الدولة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة.

وشدد نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية على أن مصر رسخت عبر عقود طويلة ثوابت وطنية راسخة تقوم على حماية السيادة وصون الأرض والحفاظ على الأمن والاستقرار، مستندة إلى قوة مؤسساتها، وجيشها الوطني، وإرادة شعبها الذي يلتف حول وطنه كلما اشتدت التحديات.

وأوضح القصير أن الاعتماد على المعلومات الصادرة من مصادرها الرسمية، والابتعاد عن الشائعات والروايات غير الموثقة، يمثلان عنصرًا أساسيًا في إدارة الأزمات، مؤكدًا أن قوة الدول لا تقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما أيضًا بوعي مواطنيها، وتماسك جبهتها الداخلية، وصلابة مؤسساتها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل دولة قوية وقادرة على حماية أمنها والدفاع عن مصالحها، داعيًا إلى استمرار الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، للحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة أي تحديات تستهدف الوطن.

ويأتي ذلك عقب إعلان مجلس الوزراء أن التحقيقات الأولية بشأن الحريق الذي تعرضت له سفينتان داخل ميناء دمياط كشفت أن الحادث نجم عن طائرة مسيرة، مع استمرار الجهات المختصة في استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.