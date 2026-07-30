مجلس الوزراء: ميناء دمياط يعمل بكفاءة كاملة والتحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 02:41 مساءً - أكدت الحكومة أن ميناء دمياط يواصل العمل بكفاءة كاملة، مع انتظام حركة الملاحة والسفن وأعمال الشحن والتفريغ، بالتزامن مع استمرار الجهات المختصة في استكمال التحقيقات الخاصة بحادث السفينتين الذي وقع داخل الميناء.

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان، أن المرافق التشغيلية بالميناء تعمل بصورة طبيعية، دون تأثر بحادث الحريق الذي تعرضت له سفينتان يوم 29 يوليو 2026، بما يضمن استمرار حركة التجارة والخدمات اللوجستية وفق معدلاتها المعتادة.

وأشار البيان إلى أنه عقب نجاح الجهات المعنية في السيطرة على الحريق، باشرت التحقيقات الفنية والأمنية للوقوف على أسباب الواقعة، حيث كشفت النتائج الأولية أن الحادث نجم عن طائرة مسيرة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وأكد مجلس الوزراء أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤولين عنها، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل حماية مصالح الدولة المصرية وصون أمنها القومي.

وشددت الحكومة على استمرار المتابعة الدقيقة لمختلف تطورات الموقف، مؤكدة جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع أي مستجدات، مع الحفاظ على انتظام العمل داخل ميناء دمياط باعتباره أحد أهم الموانئ التجارية والاستراتيجية في مصر.