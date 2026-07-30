حزب العربي الناصري: الشفافية عززت الثقة في مؤسسات الدولة والإعلام الوطني حائط صد أمام الشائعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 01:49 مساءً - أشاد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، بالشفافية التي انتهجتها الدولة المصرية في التعامل مع حادث ميناء دمياط، مؤكدًا أن إعلان نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام يعكس نهجًا ثابتًا يقوم على المصارحة والمسؤولية في إدارة الأزمات، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وقال أبو العلا، في بيان، إن سرعة إعلان الحقائق في توقيتها المناسب تؤكد التزام الدولة بالشفافية، وتبعث برسالة واضحة بأن المعلومات الرسمية هي المصدر الموثوق، بما يقطع الطريق أمام الشائعات ومحاولات استغلال الأحداث لتحقيق أهداف تستهدف أمن مصر واستقرارها.

وأكد رئيس حزب العربي الناصري أن الحفاظ على الأمن القومي يتطلب اصطفافًا وطنيًا كاملًا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، مشددًا على أن مصر لن تسمح بأي محاولات لجرها إلى دوائر الصراع أو المساس بمصالحها الوطنية، وأن تماسك الجبهة الداخلية يمثل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الراهنة.

وثمن أبو العلا الأداء المهني للإعلام الوطني في تغطيته للحادث، مشيرًا إلى أن التزامه بالمصادر الرسمية وتحري الدقة في نقل المعلومات يعكس إدراكًا لطبيعة المسؤولية الوطنية، خاصة في القضايا المرتبطة بالأمن القومي، بعيدًا عن التسرع أو تداول معلومات غير موثقة.

وأوضح أن الإعلام المسؤول لا يقتصر دوره على نقل الأخبار، بل يسهم في بناء الوعي العام، ومواجهة حملات التضليل، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الإعلام القائم على الحقائق يمثل أحد أهم أدوات حماية الأمن القومي.

واختتم رئيس حزب العربي الناصري تصريحاته بالتأكيد على أن وعي المصريين، ووحدة صفهم، إلى جانب كفاءة مؤسسات الدولة، تمثل الضمانة الحقيقية لإفشال أي محاولات تستهدف زعزعة استقرار البلاد أو النيل من أمنها القومي.

ويأتي ذلك عقب إعلان مجلس الوزراء أن التحقيقات الأولية بشأن الحريق الذي تعرضت له سفينتان داخل ميناء دمياط كشفت أن الحادث نجم عن طائرة مسيرة، مع استمرار الجهات المختصة في استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.