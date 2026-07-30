تيسير مطر: المصري الأصيل يقف مع وطنه والشفافية أجهضت الشائعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 01:49 مساءً - أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن تعامل الدولة المصرية مع حادث ميناء دمياط عكس مستوى كبيرًا من الشفافية والمسؤولية، بعدما أعلنت نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام بكل وضوح، وهو ما عزز ثقة المواطنين وأفشل محاولات نشر الشائعات والتضليل.

وقال مطر إن المواطن المصري الحقيقي يقف إلى جانب وطنه في أوقات الأزمات، ولا يكون أداة لترويج الشائعات أو تداول الروايات مجهولة المصدر، مؤكدًا أن المسؤولية الوطنية تقتضي انتظار المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة.

وأضاف أن حماية الوطن لا تكون بالتسابق على نشر الأخبار، وإنما بالمساهمة في الحفاظ على استقرار الدولة والوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن هناك أطرافًا تحاول استغلال أي حدث لإثارة البلبلة، إلا أن وعي المصريين يبقى الحصن الأقوى في مواجهة هذه المحاولات.

وشدد رئيس حزب إرادة جيل على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن أي محاولات لجر مصر إلى دوائر الصراع أو زعزعة استقرارها ستفشل أمام تماسك الشعب المصري وثقته في دولته.

كما أشاد بالدور الذي قامت به وسائل الإعلام الوطنية في تغطية حادث ميناء دمياط، مؤكدًا أنها تعاملت مع الحدث بمهنية ومسؤولية، واعتمدت على البيانات الرسمية، بما يعكس إدراكها لطبيعة القضايا المرتبطة بالأمن القومي.

وأضاف مطر أن الإعلام الوطني الذي يعزز الوعي العام ويساند الدولة في الأزمات يؤدي دورًا محوريًا في حماية المجتمع، بينما لا يخدم نشر المعلومات غير الدقيقة سوى مروجي الشائعات والساعين إلى إثارة الفوضى.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمات تكشف معدن الشعوب، وأن المصريين يثبتون دائمًا وقوفهم إلى جانب وطنهم، وثقتهم في مؤسسات الدولة، وإيمانهم بأن الكلمة المسؤولة تمثل أحد أهم أدوات الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

ويأتي ذلك عقب إعلان مجلس الوزراء أن التحقيقات الأولية بشأن الحريق الذي تعرضت له سفينتان داخل ميناء دمياط كشفت أن الحادث نجم عن طائرة مسيرة، مع استمرار الجهات المختصة في استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.