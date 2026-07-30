بعد بيان الحكومة عن حادث ميناء دمياط.. حزب حماة الوطن يدين استهداف ناقلة طاقة ويؤكد دعمه الكامل للدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 01:49 مساءً - أدان حزب حماة الوطن استهداف إحدى ناقلات الطاقة الراسية بميناء دمياط، مؤكدًا أن أي اعتداء يستهدف الأراضي المصرية أو منشآتها الحيوية يمثل مساسًا مباشرًا بسيادة الدولة وأمنها القومي، ويستوجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن ومقدراته.

وأوضح الحزب، في بيان صدر عقب إعلان مجلس الوزراء نتائج التحقيقات الأولية بشأن حادث ميناء دمياط، أن استهداف المنشآت والمرافق الاستراتيجية يعد تطورًا بالغ الخطورة، لما يمثله من تهديد لأمن الملاحة البحرية واستقرار المنطقة.

وأكد الحزب دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الدولة حذرت مرارًا من مخاطر اتساع رقعة الصراعات الإقليمية، وتعاملت مع التطورات بحكمة ومسؤولية للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وطالب حزب حماة الوطن بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لحماية أمن الوطن وصون سيادته، وذلك في إطار أحكام الدستور والقانون، وبما يضمن الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للدولة.

كما أشاد الحزب بأداء الإعلام الوطني، مؤكدًا أنه تعامل مع الحادث بمسؤولية ومهنية، من خلال الالتزام بالبيانات الرسمية وعدم التسرع في نشر أو تداول المعلومات قبل إعلان نتائج التحقيقات، وهو ما أسهم في مواجهة الشائعات وتعزيز ثقة المواطنين.

وأعلن حزب حماة الوطن استعداده الكامل لتلبية نداء الوطن إذا اقتضت الظروف، مؤكدًا وضع جميع إمكاناته تحت تصرف الدولة وقيادتها السياسية، انطلاقًا من أن الدفاع عن مصر واجب وطني ومسؤولية مشتركة بين جميع أبنائها.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن أن التحقيقات الأولية بشأن الحريق الذي تعرضت له سفينتان داخل ميناء دمياط في 29 يوليو 2026 كشفت أن الحادث نجم عن طائرة مسيرة، مع استمرار الجهات المختصة في استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.